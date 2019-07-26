شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح مستقراً فوق مستوى 1410.90، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1450.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق 1410.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1405.00 والمقاومة 1440.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد