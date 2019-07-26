شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع تراجعت أسعارها خلال شهر يوليو.. أبرزها القمح والفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار بعض السلع، على رأسها القمح الاوكرانى 11.5 والقمح الأمريكى 11.5، بينما استقر سعر القمح الروسى 11.5، كما انخفض جميع أنواع الفول البلدى والمستورد من ليتوانيا واستراليا وكندا وإثيوبيا وبريطانيا، وانخفضت أيضاً الذرة البرازيلى والأوكرانى والرومانى وبذرة الصويا والجلوتين المستورد والمحلى.

بينما ارتفعت أسعار السكر المكرر وخام الألومنيوم، بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها، بالأسواق العالمية والبورصات السلعية.



وجاءت قائمة الأسعار بالسوق المحلى المصرى كالتالى : وجاءت قائمة الأسعار بالسوق المحلى المصرى كالتالى : قمح 11.5 أوكرانى 3600 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 روسى 3650 جنيه / طن صب أرضه

قمح 11.5 أمريكى 3670 جنيه / طن صب أرضه

دقيق -24 4400 جنيه / طن معبأ أرضه

دقيق -27 4600 جنيه / طن معبأ أرضه



1

ردة محلى 3550 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير عريض 4500 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز شعير رفيع 3800 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 8000 جنيه / طن معبأ أرضه

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 6800 جنيه / طن معبأ أرضه



2

زيت صويا مكرر 12600 جنيه / طن صب أرضه

زيت أولين RBD 9000 جنيه / طن صب أرضه

زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه

زيت عباد الشمس مكرر 15200 جنيه / طن صب أرضه

سكر مكرر 7050 جنيه / طن معبأ أرضه

نشا غذائى 7000 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوكوز 6800 جنيه / طن صب أرضه



3

فول بلدى – رفيع – محصول جديد 18000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول بلدى – عريض – محصول جديد 11000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول ليتوانى 9400 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أسترالى 11300 جنيه / طن معبأ أرضه

فول كندى 8900 جنيه / طن معبأ أرضه

فول أثيوبى 10000 جنيه / طن معبأ أرضه

فول إنجليزى 8400 جنيه / طن معبأ أرضه

ذرة برازيلى / أرجنتينى 3480 جنيه / طن صب أرضه

ذرة أوكرانى 3340 جنيه / طن صب أرضه

ذرة رومانى / بلغارى 3370 جنيه / طن صب أرضه

صويا 47 6600 جنيه / طن صب أرضه

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صويا 46 6300 جنيه / طن معبأ أرضه

صويا 44 5900 جنيه / طن معبأ أرضه

بذرة صويا أرجنتينى 6550 جنيه / طن صب أرضه

دى دى جى إس أمريكى 5200 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين مستورد 11950 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتين محلى 11800 جنيه / طن معبأ أرضه

جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه

كسب عباد – 36% 4700 جنيه / طن معبأ أرضه

داكوتا جولد دى دى جى اس 7200 جنيه / طن صب وصال

صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال

علف بادى تسمين سوبر 23% 6600 جنيه /طن معبأ أرضه

علف نامى تسمين سوبر 21% 6500 جنيه / طن معبأ أرضه

علف ناهى تسمين سوبر 19% 6400 جنيه / طن معبأ أرضه

علف بادى نامى 21% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه

لحم أبيض دواجن 25 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 36 جنيه / كيلو

حديد 11500 جنيه / طن أرضه

خردة الحديد 5250 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 48000 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن أرضه

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 60000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - كابلات 99000 جنيه / طن أرضه

خام النحاس الأحمر - بارات 108000 جنيه / طن أرضه

الأسمنت 820 جنيه / طن أرضه

يوريا 5200 : 5400 جنيه / طن أرضه

النترات 5100 : 5300 جنيه / طن أرضه

فوسفات ناعم 1500 جنيه / طن أرضه

فوسفات خشن 2000 جنيه / طن أرضه

الذهب - 21 665 جنيه / جرام

الذهب - 24 760 جنيه / جرام

الدولار الأمريكى "بنك مركزي" شراء/بيع 16.54/ 16.64 جنيه