شكرا لقرائتكم خبر عن فورى تحدد 6.46 جنيه سعر نهائى للسهم.. وبدء التداول عليها يوم 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع، عن بيع 254.6 مليون سهم تمثل 36% من رأس المال المصدر للشركة بالبورصة المصرية، بسعر نهائى للسهم بقيمة 6.46 جنيه. Advertisements ويتضمن الطرح، بيع 219.36 مليون سهم تمثل 31% من رأس مال شركة فورى، طرح خاص للمؤسسات والأفراد ذوى الملاءة المالية، وبيع 35.4 مليون سهم تمثل 5% للمساهمين الأفراد. ويبدأ الطرح الخاص لشركة فورى خلال الفترة من 26 يوليو إلى 31 يوليو الجارى، أما الطرح العام يستمر خلال الفترة 28 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، متوقعة أن يبدأ التداول على أسهم الشركة يوم 8 أغسطس المقبل.

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