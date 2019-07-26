شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيلات مجانية من "حالا" للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة "حالا" المُقدمة لخدمات النقل عبر التكنولوجيا باستخدام التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل باهداء المواطنين برومو كود يتضمن 5 رحلات مجانية، وذلك فى مداخلة هاتفية لمحمد نجاتي رئيس القطاع التجاري للشركة مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتى» على قناة صدى البلد، وعلى أن يتم تفعيل الكود عبر إدخال كلمة «البلد» بالتطبيق الإكترونى.

Advertisements

وشرح رئيس القطاع التجارى كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني للشركة التي تعمل على توفير خدمات النقل عبر التوك توك والموتوسيكل والتروسيكل. مؤكدا على أن "حالا" شركة وطنية ١٠٠%؜، وأن فريق عملها مصرى بالكامل، مشيرا الى أن الهدف من التطبيق هو توفير خدمات سهلة وبأسعار مخفضة للمواطنين حيث يصل متوسط رحلة مركبات "حالا" الى نحو 6 جنيهات.