الإسكان توفر 213 منزلا يوميا للمستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت إحصائية برنامج «سكني» أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والتمويلية خلال يونيو من العام الحالي كان الأدنى مقارنة بالأشهر الأخرى منذ بداية 2019، وكذلك الأدنى في عدد الأسر التي سكنت منازلها فعليا، في حين سجل شهرا مارس وأبريل أعلى معدل لاستفادة الأسر خلال النصف الأول.

وبحسب برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، استفادت 12,426 من الأسر المسجلة في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال يونيو الماضي، بينها 4690 أسرة سكنت منازلها.

في المقابل استفادت 14,728 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية خلال أبريل من العام الحالي، منها 7,088 أسرة سكنت منازلها فعليا، كذلك استفادت 14,232 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية في مارس منها 7,257 أسرة سكنت منازلها فعليا.

ووصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الحالي إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، بينها 38,408 أسر سكنت بشكل فعلي، واستفاد من البرنامج خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

ويعلن البرنامج عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تتضمن حجز الأراضي السكنية في المخططات، ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ودعم المتقاعدين، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.

ويواصل برنامج «سكني» تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشيا مع برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وضمن جهود «سكني» لتوفير خيارات سكنية مناسبة تجري حاليا أعمال البناء في 53 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كل المناطق، والتي توفر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

وأسهمت الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وكان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملك وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

منتجات «سكني»

يونيو 2019:

12,426 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

4,690 أسرة سكنت منازلها فعليا

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مايو 2019:

13,230 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

5,835 أسرة سكنت منازلها فعليا

أبريل 2019:

14,728 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,088 أسرة سكنت منازلها فعليا

مارس 2019:

14,232 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

7,257 أسرة سكنت منازلها فعليا

فبراير 2019:

13,128 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6,207 أسر سكنت منازلها فعليا

يناير 2019:

12,877 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية

6,499 أسرة سكنت منازلها فعليا