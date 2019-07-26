شكرا لقرائتكم خبر عن فندق "سوفتيل ليجند أولد كتراكت" ضمن أفضل 25 فندقاً حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاز فندق "سوفتيل ليجند اولد كتراكت" بمحافظة أسوان، المملوك لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية "سوفتيل ليجند" فى قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم.

جاء هذا التصنيف وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية والعلامات التجارية للمسافرين حول العالم.



فندق كتراكت

ويعد فندق سوفتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم) الفندق المصرى الوحيد الذى جاء فى هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء.

ويأتى هذا التصنيف فى ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخى وتراثى وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغباتك النزلاء.

Advertisements



فندق سوفتيل كتراكت بأسوان

وانشئ الفندق عام 1899 وهو مصمم على الطراز الكلاسيكى ومبنى على ربوة تطل على إحدى المناظر الخلابة لنهر النيل، ويقع الفندق فى أسوان محاطا بالحدائق ويطل على بانوراما فريدة لجزيرة إليفانتين وقبر أغاخان، وتديره شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق.

ويضم الفندق نحو 138 غرفة وجناح إلى جانب مطاعم وحمام سباحة ونادى صحى ونادى أطفال.



فندق كتراكت بأسوان

جدير بالذكر أن مجلة Travel + Leisure تجرى هذا المسح سنوياً لاستطلاع آراء القراء فى تجارب السفر حول العالم بشأن أفضل الفنادق والمنتجعات والمدن والجزر وسفن الرحلات البحرية وشركات الطيران وغيرها.