شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات قوية من شركات بقطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور المزيد من نتائج أعمال الشركات والتي سجل بعضها إيرادات وأرباح قوية خلال الربع السنوي الثاني.



وكشفت "أمازون" و"ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" و"تويتر" عن نتائج أعمال أعلى من التوقعات في الربع الثاني.



ومن ناحية أخرى، وفي انتظار جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم الإثنين، قال كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض "لاري كودلو" إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق بين البلدين في الأسبوع المقبل.

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وأضاف "كودلو" أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لا يزال بإمكانها فرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين حال عدم مضي المحادثات على ما يرام مع بكين.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 2.1% في الربع الثاني، وهو ما تجاوز توقعات بنمو نسبته 1.9%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 27152 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 8309 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3018 نقطة.