شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الصلب متثرةً بزيادة الإنتاج العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصلب خلال تداولات اليوم بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج العالمي من المعدن، بناء على بيانات صادرة عن اتحاد الصلب العالمي.



وكشفت البيانات عن أن الإنتاج العالمي من الصلب ارتفع بنسبة 4.6% إلى 159 ملليون طن خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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هذا، وقدارتفع الإنتاج الصيني من االصلب الخام التي تعد أكبر دولة منتجة ومستهلكة أيضا للمعدن في العالم إلى 87.5 مليون طن في الشهر الماضي بزيادة نسبتها 10% في نفس الشهر من العام الماضي.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.05 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصلب بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1094.9 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 1099.9 دولار ببينما سجلت أقل سعر عند 1093.9 دولار للطن.