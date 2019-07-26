شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بفعل ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، مع هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 215.55$ بانخفاض قدره 3.54$ بنسبة 1.6%،حيث سعر الافتتاح عند 219.09$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 219.24$ ،وأدنى سعر عند 212.51$.

حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع عند 200.59$.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة نحو 5 مليار$ إلى إجمالي 269 مليار$ ، مع هبوط أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

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لا تزال تسيطر على السوق الرقمية مخاوف حيال التضييق وحظر تبادل العملة المشفرة ، خاصة مع الهجوم المستمر من قبل الساسة الأمريكيين على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين وليبرا.

وهناك أيضا حملة انتقادات واسعة من قبل المنظمون والسياسيون فى معظم أنحاء العالم تجاه عملة فيسبوك "ليبرا".

وعلى مدار الأسبوع الجاري ،فقد الايثريوم حوالي 5% ، على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

بعد انتهاء طفرة ICO ،انخفض الطلب على الايثريوم المفضل استخدامه فى تمويل عمليات ICO ، الأمر الذي تسبب فى انخفاض العملة بنسبة تصل إلى 94% من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجلة فى كانون الثاني/يناير الماضي.

والايثريوم لا يزال منخفضا بنسبة 85% عن تلك المستويات ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة.