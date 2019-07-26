شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى شهرين قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة أعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي "الأكبر فى العالم" خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.15 % إلى مستوى 97.94 نقطة الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.79 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.76 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.9% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

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يواجه اليورو توالي البيانات التي تؤكد على ركود الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام ، الأمر الذي من المؤكد إن يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية واسعة خلال اجتماعه القادم فى أيلول/سبتمبر.

والجنيه الإسترليني تحت ضغط سلبي عقب فوز "بوريس جونسون" بمنصب الرئيس الجديد للوزراء فى بريطانيا ،والذي يرغب فى انفصال البلاد سريعا عن الاتحاد الأوروبي حتى لو كان دون أي اتفاق فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وفى المقابل يدعم الدولار الأمريكي ،تقلص احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو ، مع توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ، ضعف البيانات سوف يعزز نوعا ما تلك الاحتمالات، وتعزز بنحو أكبر احتمالات إجراء خفض ثاني فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني/2019 المتوقع نمو بمعدل 1.8% من نمو بمعدل 3.1% فى الربع الأول/ 2019.