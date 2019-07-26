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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 13 شهرا ، لكنها على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.
تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:26 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.40$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.43$،وسجلت الأعلى عند 16.45$ ،والأدنى عند 16.32$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 16.64$ للأوقية.
تواصل الفضة هبوطها لليوم الثاني على التوالي ،مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات .
لكن على مدار كامل تعاملات الأسبوع الحالي ،حقق المعدن الأبيض"الفضة" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.3% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.
وحققت الفضة ارتفاعا بنسبة 9.5% على مدار تلك الأسابيع ، بفضل طلب التجزئة القوي ، خاصة بعد انتباه المستثمرين لكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب.
حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى ست سنوات.
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