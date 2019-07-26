شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها وسط آمال خفض الفائدة فى منطقة اليورو خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس عقب نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ، يأتي هذا الارتفاع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض الفائدة فى منطقة اليورو خلال اجتماع البنك القادم فى أيلول/سبتمبر.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى عام ، وبعد نتائج مخيبة للآمال لاجتماع المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،بصدد تحقيق خامس مكسب خلال الست جلسات الأخيرة ،على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

أبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس ، وتوقع أن تظل عند المستويات الحالية أو أقل حتى النصف الأول من عام 2020، متخليا عن تعهده السابق بثبات أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل.

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وقال "ماريو دراغى" إن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع ، وإنهم سينتظرون مزيدا من البيانات قبل اتخاذ إجراء جديد.

وجاءت تلك التعليقات على خلاف ما كان منتظرا فى معظم الأسواق المالية ،حيث كانت معظم التوقعات تشير إلى تلميحات بإضافة حوافز جديدة لدعم الاقتصاد الأوروبي فى مواجهة المخاطرة المتزايدة.

لكن لا يزال المستثمرين متمسكون حاليا بآمال قيام البنك الأوروبي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر ،خاصة بعدما قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قريبة أن مشتريات السندات الحكومية وإرشادات السياسة النقدية التي تم تجديدها من المرجح الإفصاح عنها خلال الاجتماع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.5% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 3,019.59 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2 % ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.