شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع قبل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتسترد بعض من خسائرها التي تكبدتها بالأمس ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ،ويكبح تلك المحاولات الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% حتى الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,417.81$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,413.60$،وسجلت أعلى مستوي 1,419.89$ ، وأدنى مستوي 1,413.51$.

فقدت أسعار المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.8% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,411.09$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،ونتائج مخيبة لاجتماع المركزي الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى شهرين عند 97.92 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يكبح محاولات تعافي أسعار الذهب.

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يأتي هذا الأداء القوي للعملة الأمريكية ، فى ظل استمرار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،ضعف البيانات سوف يعزز نوعا ما تلك الاحتمالات ، وتعزز بنحو أكبر احتمالات إجراء خفض ثاني فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام.

بيانات القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة تأتي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ، المتوقع نمو بمعدل 1.8% خلال الربع الثاني من نمو بمعدل 3.1% فى الربع الأول.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 2.93 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 819.32 طن متري.