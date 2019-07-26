شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول تخطي مصاعب التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات تخطى مصاعب التوقعات القاتمة لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي ، والاستفادة من تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة فى تحقيق مكسب أسبوعي.

بحلول الساعة 08:22بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.88$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.37$ ،وأدنى مستوي 55.85$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.26$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 64.64$ ،وأدنى مستوي 63.04$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، بعدما بدد مكسبا بحوالي 2% ،واستقرت عقود برنت بدون أي تغيير يذكر.

خفض بنك "جولدمان ساكس" يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط الخام فى 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2019 إلى 1.1 مليون برميل من 1.2 مليون برميل ،بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وقال المدير التنفيذي للوكالة "فاتح بيرول" إنه قد يتم إعادة النظر فى توقعات نمو الطلب العالمي وتخفيضه مرة أخرى ،إذا أظهر الاقتصاد العالمي وخاصة الصيني المزيد من الضعف.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحوالي واحد بالمئة ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على تباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.2مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.4 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 22 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وانخفض الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 700ألف برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ويعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، بعد تعطل الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب الإعصار "باري".