شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يهبط قرب أدنى مستوى فى أسبوع فى حاجة إلى المزيد من الدعم الإيجابي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتتخلي مرة أخرى عن مستويات 10,000$ ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى السوق بحاجة إلى المزيد الدعم الإيجابي ، يطغي تأثيره على مخاوف حظر تبادلات العملات المشفرة عالميا.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 236$ بما يعادل نسبة 2.4% إلى 9,650$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,886$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 9,887$.

حقق البتكوين يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 1.2% ،منهيا أطول سلسلة خسائر يومية منذ شباط/فبراير الماضي "أربعة أيام" ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع 9,514$ المسجل فى اليوم السابق.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة نحو 5 مليار$ إلى إجمالي 269 مليار $ ، مع تراجع أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

عجزت العملة الرقمية الأكبر فى العالم"البتكوين" بالأمس عن التمسك بالتداول أعلى مستويات 10,000$ ، فى ظل الحاجة إلى المزيد من الدعم الإيجابي يعمل على تنشيط مستويات الطلب الاستثماري ،ويطغي تأثيره على مخاوف حظر تبادلات العملات المشفرة عالميا.

تجددت تلك المخاوف مؤخرا ، خاصة بعد الهجوم الحاد من قبل حكومة الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا ،وسعي دولة مثل الهند إلى حظر تبادل العملة المشفرة تماما.

بالإضافة إلى الجلسات المكثفة فى الكونغرس الأمريكي لمناقشة مشروع فيسبوك الرقمي ، والهجوم المتواصل من قبل المنظمون والسياسيون فى جميع أنحاء العالم على عملة فيسبوك "ليبرا".

وخلال مقابلة مع تليفزيون CNBC يوم 24 تموز/يوليو جدد وزير الخزانة الأمريكي " ستيفن منوشين" هجومه على البتكوين قائلا إنه بعد 5 أو 6 سنوات لن يتحدث عن البتكوين كوزير للخزانة ،سيكون لدي أولويات أخرى.