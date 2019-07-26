شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي عقب اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى عامين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، عقب اجتماع المركزي الأوروبي ،والذي ترك الباب مفتوحا وبقوة أمام تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1134$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1146$،وسجل الأعلى عند 1.1150$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين عند 1.1101$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حوالي 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد بيانات زادت من مؤشرات ركود الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام.

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أظهرت بيانات "تموز/يوليو" ركود قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا بأسرع وتيرة فى سبع سنوات ، وتباطؤ نمو الأعمال فى فرنسا ،وانكماش قطاع الصناعات التحويلية فى كامل أوروبا بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2012.

أبقي المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير، وتوقع أن تظل عند المستويات الحالية أو أقل حتى النصف الأول من عام 2020، متخليا عن تعهده السابق بثبات أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل.

وقال "ماريو دراغى" إن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع ، وإنهم سينتظرون مزيدا من البيانات قبل اتخاذ إجراء جديد ،وأن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر ،مع النظر فى خيارات أخرى لتخفيف السياسة النقدية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قريبة أن مشتريات السندات الحكومية وإرشادات السياسة النقدية التي تم تجديدها من المرجح الإفصاح عنها خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي فى أيلول/سبتمبر.