شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، ومع تجدد القلق حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1145 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1147، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1142، بينما حقق الأعلى له عند 1.1151.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس اتساع التراجع 0.8% مقابل 0.1% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع 1.5% مقابل ارتفاع 0.2%، ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي تم من خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية.

كما تم تثبيت معدل الإقراض الهامشي من قبل المركزي الأوروبي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وقد نوه محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع لكون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لخفض الفائدة لتعزز النمو، موضحاً أن هناك مخاطر تضغط على اقتصاديات المنطقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8% مقابل 3.1% في الربع الأول الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 0.9% في الربع الأول.