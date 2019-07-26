شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في أسبوعين عقب تأجيل لقاء جوستين صن وتشارلي لي مع وارن بافيت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اللايتكوين بنحو الاثنان بالمائة أو بقرابة 2$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو لتستأنف مسيرات الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عام ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع هذا العام.

وفي تمام الساعة 06:14 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.98% إلى مستويات 91.57$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 93.41$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها م خلال تداولات جلسة اليوم عند 91.15$، بينما حققت الأعلى لها عند 93.41$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.75$ مليار.

هذا وقد تم بالأمس تأجيل فعليات غداء إطلاق قوة العملات المشفرة ذلك الغداء الخيري السنوي الذي فازت به شركة ترون في المزاد العلني الذي أجرى الشهر الماضي مقابل 4.6$ مليون والذي كان من المفترض أن يحضره الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة ترون جوستين صن ومبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي

ونود الإشارة، لكون تأجيل ذلك الغذاء الخيري السنوي الذي كان سيقع في سان فرانسيسكو والذي كان مرتقباً في مجتمع التشفير، وقع نظراً لمشاكل صحية يمر بها جوستين صن، إلا أن بعض التقرير تطرقت لكون إلغاء الغداء السنوي جرى بسبب عدم قدرة جوستين صن على مغادرة الصين لتسهيله معاملات غير قانونية ما منعه من مغادرة الصين، وذكرت كوين-ديسك أن جوستين صن هو حالياً في سان فرانسيسكو!.

Advertisements

بخلاف ذلك، تتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بأكثر من 8% وتعد بصدد استأنف مسيرات خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بما يفوق 11% بعد أن نجحت آنذاك في أن تمحي الخسائر التي تكبدتها في مطلع ذلك الأسبوع وسط تراجعات الأصول الرقمية من جراء التحذيرات والانتقادات التي تبعنها مؤخراً حيال الأصول الرقمية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالإضافة إلى وزراء مالية دول مجموعة السبع قد حذروا خلال الآونة الأخيرة من العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل بشكل خاص والتي يطلع عليها "ليبرا".

وفي نفس السياق، لا تزال اللايتكوين تعكس أيضا حالياً تكبدها لخسائر شهرية بنحو 25% وتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تضاعف قيمته السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول الرقمية في أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بتلك الأصول العام الماضي.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق لتابعيات خفض حافز التعدين على اللايتكوين بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل، وسط التوقعات بأن خفض الحفز قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية لا يجودن الأمر مربحاً كما كان وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، بينما يعكس ذلك أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.