شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أكثر من عام مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 15 من حزيران/يونيو من عام 2018 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.30% لتتداول حالياً عند 16.41$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.46$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات جلسة الأمس عند 16.41$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.79.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8% والذي قد يوضح أقل وتسيرة منو في عامين وذلك مقابل 3.1% في الربع الأول الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 0.9% في الربع الأول.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخزانة الأمريكي سيفين مينوتشن عن كون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالمياً وأنه على المدى الطويل قوته تعكس قوة الأوضاع الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، موضحاً أنه لا يؤيد انخفاض الدولار على المدى القصير، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الضغوط التضخمية منخفضة للغاية في بلاده وأنه يجب خفض أسعار الفائدة لكي تتماشي مع باقي دول العالم.

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كما أفاد وزير الخزانة الأمريكي مينوتشن آنذاك بأن وفد تجاري صيني قد يزور واشنطون قريباً وذلك عقب زيادة الوفد التجاري الأمريكي برئاسة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين الاثنين المقبل، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مجال تعمل فيه شركة جوجل الأمريكية مع الحكومة الصينية يثير القلق، موضحاً أن جميع الشركات التكنولوجية تتنافس مع الحكومة.

ونوه وزير الخزانة الأمريكي مينوتشن أيضا الأربعاء لكون بلاده لديها العديد من القضايا العالقة مع الصين والتي سيتم مناقشتها مع استأنف المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين عقب انهيار المفاوضات بين الطرفين في أيار/مايو الماضي، معرباً عن توقعاته بالانتهاء من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت الأربعاء الماضي لكون الصين بدأت في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية والتزمت بوعودها التي تم الاتفاق عليها في قمة العشرين الأخيرة باليابان، وتطرقت تلك التقرير إلى أنه أصبح على الإدارة الأمريكية بدورها أن تفي بعهودها وتلغي الحظر المفروض على شركة هواوي الصينية نظراً لأنه دون تلك الخطوة فلن يتمنك الطرفين من التوصل لاتفاق تجاري وستقوم الصين بالتوقف عن شراء المنتجات الأمريكية مجدداً.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع الجاري بأنه يعمل مع نظيره الرئيس الصيني شي جينج بينج للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأن العمل من أجل حل أزمة شركة هواوي قائم، وذلك مع تطرقه إلى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن إدارته تتابع عن كثب حالياً ما ستئول إليه الأوضاع مع إيران.

بخلاف ذلك، فقد خفض صندوق النقد الدولي الأربعاء توقعاته للنمو العالمي للمرة الرابعة في تسعة أشهر للعام الجاري والمقبل بواقع 0.1% إلى 3.2% لعام 2019 و3.5% لعام 2020، كما تجدد القلق حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب إعلان حزب المحافظين تولي وزير الخارجية السابق بوريس جونسون زعامة الحزب ورئاسة الوزراء البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، والذي يعد من أشد معارضي بقاء بريطانيا داخل الاتحاد.