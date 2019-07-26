- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة على التوالي من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل وليعد بصدد أول خسائر أسبوعية ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية مع نهاية الأسبوع الجاري من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6948 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6951، بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ العاشر من تموز/يوليو الجاري عند 0.6941، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6955.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8% مقابل 3.1% في الربع الأول الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 0.9% في الربع الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.