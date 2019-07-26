شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يرتفع بعد قفزة بنسبة 19% في إيراداتها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" بنسبة 7% عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الثاني.



وبلغت أرباح "ألفابت" في الربع الثاني بحوالي 9.95 مليار دولار و 14.21 دولار للسهم من 4.54 دولار للسهم قبل عام، بينما توقع محللون أرباحا تصل إلى 11.10 دولار للسهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 19% إلى 38.94 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، فيما توقع محللون إيرادات بحوالي 38.15 مليار دولار.



وجذبت "جوجل" المزيد من الإيرادات الإعلانية كما ارتفعت إيرادات الشركة الأم من الحوسبة السحابية ومبيعات جوالات "بيكسل" والعديد من الخدمات الأخرى.