صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بفعل أرباح قوية لشركة ألفابت المالكة لجوجل وإنتل وهو ما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للصعود إضافة إلى بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 25.02 نقطة أو 0.09 بالمئة ليفتح عند 27166 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.58 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 3013.25 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع 55.76 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 8294.30 نقطة عند الفتح.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وول ستريت بدعم من أرباح ألفابت وإنتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.