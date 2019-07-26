شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.63% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 385.3 مليار جنيه إلى 381.2 مليار جنيه خلال الشهر المنتهى، بنسبة انخفاض 1.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 229 مليار جنيه إلى 228.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614.3 مليار جنيه إلى 610.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.7%.