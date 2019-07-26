أخبار أسهم السعودية.. 50 مليار ريال خسائر خلال أسبوع بضغوط هبوط 20 قطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.38% خاسراً 214.8 نقطة ليغلق عند عند مستوى 8819 نقطة، متأثرا بأداء القطاعات القيادية. وخسرت القيمة السوقية لبورصة السعودية نحو 50.64 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، لتغلق عند 2.08 تريليون ريال (555.75 مليار دولار). Advertisements وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية 517 مليون سهم بقيمة 14.32 مليار ريال. وتراجعت 20 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.73%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الإعلام بنسبة 3.57%، فيما ارتفع ارتفع قطاعين فقط هما التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، والصناديق العقارية بنسبة 0.09%.

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