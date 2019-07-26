شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة وول ستريت بمستهل التعاملات بدعم من أرباح ألفابت وإنتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بفعل أرباح قوية لشركة ألفابت المالكة لجوجل وإنتل وهو ما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للصعود إضافة إلى بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكى أقل من المتوقع فى الربع الثانى من العام.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعى 25.02 نقطة أو 0.09% ليفتح عند 27166 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.58 نقطة أو 0.32 % إلى 3013.25 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 55.76 نقطة أو 0.68 % إلى 8294.30 نقطة عند الفتح.