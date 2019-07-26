شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى: نمو الاقتصاد هذا العام سيكون أقل من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى الروسى، أن معدل نمو الاقتصاد فى البلاد سيكون أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى ضعف الاستثمار.

وقال المركزى الروسى - فى بيان اليوم الجمعة - إن "معدل نمو الاقتصاد الروسى أقل من التوقعات منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى الديناميكية الضعيفة للنشاط الاستثمارى والانخفاض الكبير فى معدلات نمو الصادرات على خلفية ضعف الطلب الخارجى".

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وأشار إلى ملاحظة تسارع فى النمو السنوى للصناعة خلال الربع الثانى من العام الجارى، معتبرا أن هذا التسارع قد لا يكون مستداما.

وألمح إلى استمرار تباطؤ التضخم السنوى فى روسيا ليبلغ 4.6% حتى 22 يوليو الجاري، متوقعا عودة التضخم إلى معدل 4%.