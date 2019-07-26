شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الروسى: نمو الاقتصاد هذا العام سيكون أقل من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى الروسى، أن معدل نمو الاقتصاد فى البلاد سيكون أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى ضعف الاستثمار.
وقال المركزى الروسى - فى بيان اليوم الجمعة - إن "معدل نمو الاقتصاد الروسى أقل من التوقعات منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى الديناميكية الضعيفة للنشاط الاستثمارى والانخفاض الكبير فى معدلات نمو الصادرات على خلفية ضعف الطلب الخارجى".
وأشار إلى ملاحظة تسارع فى النمو السنوى للصناعة خلال الربع الثانى من العام الجارى، معتبرا أن هذا التسارع قد لا يكون مستداما.
وألمح إلى استمرار تباطؤ التضخم السنوى فى روسيا ليبلغ 4.6% حتى 22 يوليو الجاري، متوقعا عودة التضخم إلى معدل 4%.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزى الروسى: نمو الاقتصاد هذا العام سيكون أقل من المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.