شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الطلب الصينى على النفط الخام مع زيادة أرباح التكرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع التكرير والتجارة، إن مصافى النفط الصينية الخاصة عززت مشترياتها من شحنات الخام من روسيا وسلطنة عمان وأفريقيا والبرازيل للتسليم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، حيث تكثف عملياتها بعد زيادة هوامش أرباح التكرير فى يوليو.

قال متعاملان فى النفط يعملان من سنغافورة لرويترز، إن طلب الشراء القوى من المصافى الخاصة رفع علاوات شراء الشحنات الفورية لدرجات خام منها إسبو الروسى والخام العمانى ولولا البرازيلى والخام الأنجولى وهى الخامات التى تشتريها تلك المصافى عادة.

وقال مسؤولون تنفيذيون إن شركتى تكرير صينيتين على الأقل عززتا حجم الخام الذى تقومان بمعالجته فى محطات للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود.

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واضطرت الشركتان لخفض الإنتاج فى أول 6 أشهر من العام بعدما تكبدت خسائر بعد أن عززت شركات تكرير جديدة كبيرة تخمة المعروض المحلى من الوقود.

وسجلت علاوات المشتريات الفورية من خام إسبو الروسى تحميل سبتمبر أعلى مستوى فى 9 أشهر فى حين ارتفعت علاوات الخام العمانى أكثر من دولار للبرميل متعافية من أقل مستوى فى 3 أشهر والذى سجلته فى وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن لم يتضح إلى أى مدى سيستمر الطلب القوى على الخام من المصافى الصينية الخاصة.