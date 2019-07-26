شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: 3 آلاف شركة تؤكد مشاركتها فى المعرض الدولى للواردات بشنغهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير التجارة الصينى وانغ بينغ نان، إن أكثر من 3 آلاف شركة - من أكثر من 150 دولة ومنطقة - أكدت مشاركتها فى معرض الصين الدولى الثانى للواردات المقرر عقده فى شنغهاى خلال الفترة بين 5 و10 نوفمبر المقبل.

وأضاف نان - فى مؤتمر صحفى اليوم بمناسبة بدء العد التنازلى لمدة 100 يوم على انعقاد المعرض - أن هذه الشركات تأتى من الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون، بالإضافة إلى حوالى 60 دولة على طول الحزام والطريق و40 دولة من أقل دول العالم نموًا.

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وأوضح أن مساحة المعرض الإجمالية ستزيد على 300 ألف متر مربع هذا العام، وأن الدورة الثانية من المعرض ستكرس قسمًا خاصًا للسلع الاستهلاكية الجديدة، وتوفر منطقة خارجية للسيارات ذاتية القيادة.