شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: 3 آلاف شركة تؤكد مشاركتها فى المعرض الدولى للواردات بشنغهاى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير التجارة الصينى وانغ بينغ نان، إن أكثر من 3 آلاف شركة - من أكثر من 150 دولة ومنطقة - أكدت مشاركتها فى معرض الصين الدولى الثانى للواردات المقرر عقده فى شنغهاى خلال الفترة بين 5 و10 نوفمبر المقبل.
وأضاف نان - فى مؤتمر صحفى اليوم بمناسبة بدء العد التنازلى لمدة 100 يوم على انعقاد المعرض - أن هذه الشركات تأتى من الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون، بالإضافة إلى حوالى 60 دولة على طول الحزام والطريق و40 دولة من أقل دول العالم نموًا.
وأوضح أن مساحة المعرض الإجمالية ستزيد على 300 ألف متر مربع هذا العام، وأن الدورة الثانية من المعرض ستكرس قسمًا خاصًا للسلع الاستهلاكية الجديدة، وتوفر منطقة خارجية للسيارات ذاتية القيادة.
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