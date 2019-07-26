شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الروسى يتعافى إلى 11.099 مليون برميل يومياً خلال يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان، على بيانات بقطاع النفط لرويترز، إن إنتاج النفط الروسى تعافى إلى 11.099 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى الفترة من أول يوليو وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته ارتفاعا من 11.05 مليون برميل يوميا فى الفترة من أول يوليو وحتى الحادى والعشرين من الشهر ذاته.

وما زال هذا الرقم يقل عن المتوسط المسجل فى يونيو البالغ 11.15 مليون برميل يوميا ويمثل انخفاضا عن المستوى الذى وافقت روسيا عليه فى اتفاق عالمى بشأن خفض الإنتاج، والذى بموجبه تلتزم روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 228 ألف برميل يوميا من 11.41 مليون برميل يوميا ضختها فى أكتوبر 2018.

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وانخفض إنتاج النفط الروسى قرب أدنى مستوى فى 3 سنوات فى أوائل يوليو ، إذ تقوض الإنتاج بفعل خلاف بين ترانسفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية وروسنفت أكبر منتج للخام فى البلاد.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب على بيانات الإنتاج.