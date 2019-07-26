شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف.. ومميش: افتتاحات قريبة بالميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صباح اليوم الجمعة، ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة SEA FORCE أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 206.157 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة فى المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

واستقبلت الميناء السفينة قادمة من البرازيل تحمل علم دولة مالطا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 94،542 ألف طن، والحمولة الصافية 58،889 ألف طن، والحمولة الوزنية 189،098 ألف طن، لتكون هذه الحمولة هى الأكبر من نوعها خلال العام الحالى من حمولات الصب الجاف تدخل الميناء.



سفينة صب

كما يعد غاطس السفينة هو الأكبر أيضا يتم دخوله للميناء حيث يبلغ طولها 292 مترا وعرضها 45 متراً، وغاطسها 16.77 مترا، يقارب الغاطس الأصلى للميناء الذى يصل إلى 17 مترا.

وفى هذا السياق أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به موانئ المنطقة من استقبال مثل هذه الشحنات.



ميناء السخنة

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وقال مميش فى، بيان صحفى اليوم الجمعة، إنه يتم تنمية وتطوير الموانئ الست للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنافس الموانئ العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها، ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالموانئ بما يتناسب مع متطلبات النقل البحرى بالمواصفات العالمية.

وأضاف الفريق، أن ميناء السخنة من أهم الموانئ فى المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيا يضم سبعة أرصفة ويقع أمام المدخل الجنوبى لقناة السويس وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة والتى لها النصيب الأكبر فى إنتاجية الميناء.



استقبال سفينة عملاقة بميناء السخنة

وأوضح أنه يتم تطوير الميناء حاليا وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثانى والذى تنفذه شركة "تشاينا هاربر"، حيث يحقق المشروع إضافة 1300 متر أرصفة للميناء، وإضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثانى ليصبح إجمالى الطاقة الإستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية، حيث تشهد الميناء افتتاحات قريبة بالأرصفة.



حمولة ضخمة من البليت

من جانبه، قام اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية بالتوجيه، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة عملية الرسو، وتسهيل دخول السفينة للميناء، واستقبال طاقمها من قبل الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة والقبطان سعد عقل نائب مدير الميناء، باعتبار هذا الحدث يؤكد على جاهزية الميناء لاستقبال مثل هذه السفن.