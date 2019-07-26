شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.46 دولار للبرميل و56.20 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة63.46 دولار للبرميل دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى56.20 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير اعلامية عالمية اليوم الجمعة ، أن أسعار النفط شهدت فى الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بسبب المخاوف بشأن توترات التى تحدث في الشرق الأوسط، وأيضا المخاوف بشان ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال الفترات الماضية .

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وعلى خلفية احتجاز ايران يوم الجمعة الماضية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن البحرية الملكية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

فيما تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء خطوط جديدة تؤمن صادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز صرح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي بالتخطيط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب 40% خلال عامين .