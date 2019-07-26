شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار من رئيس الوزراء..تعيين هالة الجوهرى رئيساً تنفيذياً لـ"ايتيدا" لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين المهندسة هالة أحمد محمد الجوهري، رئيساً تنفيذياً لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة عام، وذلك اعتباراً من 20 يوليو 2019.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت قد أصدرت قراراً بتكيلف المهندسة هالة الجوهرى بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة فى مارس الماضى.
وتمتلك المهندسة هالة الجوهرى خبرة واسعة تزيد عن 25 عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات ودمج وتكامل الأعمال، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة الابتكار، وإدارة مراكز الخدمات على المستوى الإقليمى والدولي.
وقبل انضمامها للهيئة، عملت هالة الجوهرى لدى شركة "أى بى إم" لأكثر من 20 عاماً، شغلت خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية كان آخرها منصب رئيس مراكز خدمات الشركة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتحمل المهندسة هالة الجوهرى شهادة بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات والتى حصلت عليها عام 1994 من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وذلك بالإضافة إلى حصولها على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال بتقدير جيد جدا من جامعة واريك البريطانية عام ٢٠١٥.
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