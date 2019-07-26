شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تصدر سندات بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت سلطنة عُمان 3 مليارات دولار في أول ولوج لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام، بعد أن تلقت طلبًا قويًا من المستثمرين العالميين الساعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد، حسبما ذكرت شبكة إرم نيوز.

وقدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند 4.95% لشريحة بأجل أكثر من 5 سنوات، تُستحق في شهر فبراير من عام 2025، و6% لشريحة الـ10 سنوات، وفقًا لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

ويقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.375 و6.375%، الذي أُعلن عنه يوم أمس الخميس.

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وأظهرت وثيقة منفصلة أن سلطنة عمان أصدرت سندات لأجل 5 سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار، وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط، وتكافح البلاد لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع.

ويُنظر إلى بيع السندات على أنه اختبار لقدرة عمان على طرق أسواق الدين الخارجية، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الـ3 الرئيسية تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق الناشئة.