شكرا لقرائتكم خبر عن "رينو" تحذر من احتمال انخفاض الإيرادات هذا العام وتنامى متاعب قطاع السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت رينو من احتمال انخفاض الإيرادات هذا العام، متخلية عن هدف سابق، بعد أن تضررت أرباح النصف الأول من العام بفعل ضعف الطلب على السيارات وانهيار أرباح نيسان شريكتها فى تحالف فى أعقاب فضيحة كارلوس غصن.

وقالت شركة صناعة السيارات الفرنسية، اليوم الجمعة، إن صافى الربح هبط بأكثر من النصف إلى 970 مليون يورو (1.08 مليار دولار) فى الفترة من يناير إلى يونيو مع تراجع الإيرادات 6.4% إلى 28.05 مليار يورو، كما انخفضت أرباح التشغيل 13.6% إلى 1.65 مليار يورو.

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وقالت رينو "بالنظر إلى تراجع الطلب، تتوقع المجموعة حاليا أن تكون إيرادات عام 2019 قريبة مما تحقق العام الماضي" متخلية بذلك عن تعهد قدمته فى وقت سابق بزيادة الإيرادات قبل تأثيرات العملة.

وتسبب تراجع واسع النطاق فى مبيعات السيارات فى اضطراب القطاع، مما أثار تحذيرات بشأن الأرباح وفاقم تحديات أمام رينو ونيسان فى الوقت الذى تواجهان فيه صعوبات لطى صفحة عصر غصن، والرئيس السابق لتحالفهما ينتظر الآن محاكمة فى اليابان بشأن اتهامات بمخالفات مالية ينفى ارتكابها.

وتضررت أرباح رينو جراء انخفاض بقيمة 826 مليون يورو فى الأرباح من شريكتها التى تملك فيها رينو حصة بنسبة 43.4 %، وتخفض نيسان 12500 وظيفة فى أنحاء العالم بعد انهيار الأرباح.