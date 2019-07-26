شكرا لقرائتكم خبر عن مستوردو غاز باليابان يتوقعون شح الإمدادات الأمريكية بسبب توتر الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس اتحاد غاز البترول المسال اليابانى، اليوم الجمعة، إن مستوردى غاز البترول المسال فى البلاد يتوقعون مخاطر بارتفاع أسعار غاز البترول المسال الأمريكى وحدوث شح فى الإمدادات الأمريكية إذا وقع أى تعطل للإمدادات فى الشرق الأوسط.

وقامت اليابان بتنويع مصادر غاز البترول المسال على مدى الأعوام الثلاثين الفائتة، بالأساس عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 24 % فى السنة المنتهية فى مارس 2019 من 77 % فى السنة المنتهية فى مارس 1990.

Advertisements

وقال سيا أراكى رئيس الاتحاد فى مؤتمر صحفى "نجحنا فى تنويع مصادر الإمدادات لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط، على النقيض من مستوردى النفط اللذين ما زالوا يعتمدون على الشرق الأوسط بشكل كبير".

وأضاف "لكننا نهدف إلى تنويع المصادر أكثر فى مناطق مثل أستراليا وكندا إذ أن هناك خطرا فى الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حيث تأتى 70 % من الإمدادات"، مشيرا إلى احتمال أن يندفع مشترو غاز البترول المسال الآخرون لشراء غاز بديل من الولايات المتحدة إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.