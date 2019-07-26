شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر عند أعلى مستوى فى شهرين قبل بيانات النمو الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبع الدولار قرب أعلى مستوى فى شهرين، اليوم الجمعة، ويبدو متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثانى على التوالى، فى الوقت الذى تترقب فيه السوق بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكية للربع الثاني.

وتلقت مكاسب الدولار أيضا الدعم من اتساع فروق العائد بين الديون الأمريكية والألمانية. وتقبع الفروق أيضا عند أعلى مستوى فى شهرين بواقع 244 نقطة أساس.

وشعر المستثمرون بخيبة الأمل بفعل عدم إقدام البنك المركزى الأوروبى على تحرك بشأن السياسات فى اجتماعه أمس الخميس، ويتحول الآن انتباه المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) المقرر الأسبوع القادم، إذ من المتوقع أن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1% إلى 97.88، دون أعلى مستوى فى شهرين بقليل البالغ 97.92 الذى سجله فى الجلسة السابقة.

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وبلغ اليورو 1.1136 دولار خلال التعاملات ليتعافى من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1102 دولار بعد قرار البنك المركزى الأوروبى يوم الخميس لكنه تراجع 0.1 % خلال الجلسة. وفى الأسبوع، انخفضت العملة الموحدة 0.7 %.

وبعد اجتماع البنك المركزى الأوروبي، أشار ماريو دراجى رئيس البنك إلى أن المركزى مستعد لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم فى سبتمبر ودراسة خيارات أخرى للتيسير النقدي.

وتراجع الجنيه الاسترلينى إلى 1.2428 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 0.6%.