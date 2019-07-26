شكرا لقرائتكم خبر عن 58 صفقة خاصة بالسوق السعودي في أسبوع بأكثر من مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد – محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: شهد السوق السعودي خلال الأسبوع الحالي تنفيذ 58 صفقة خاصة خلال ثلاث من جلساته فقط، بقيمة إجمالية بلغت 1.04 مليار ريال، تعادل 7.3% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية بالسوق والبالغة 14.3 مليار ريال، وتمت الصفقات الخاصة على 27.45 مليون سهم، تعادل 5.3% من إجمالي أحجام التداولات الأسبوعية البالغة 517.98 مليون سهم، وتمت الصفقات الخاصة على أسهم 27 شركة ولم يشهد أي من صندايق الريت تنفيذ صفقات خاصة عليه هذا الأسبوع.

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" ركز المستثمرون وللأسبوع الثالث على التوالي على القياديات، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من قيم التداولات التي تمت بالصفقات الخاصة، حيث استحوذت 6 من القياديات على 67% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة.

وحسب الرصد جاء على رأس القائمة مصرف الراجحي بقيمة 156.68 مليون ريال وبنسبة 15%، ثم السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبقيمة 155.57 وبنسبة 14.9% من الإجمالي، ثم الاتصالات السعودية بقيمة 109.24 مليون ريال، والأهلي التجاري بقيمة 106.42 مليون ريال، ودار الأركان وبقيمة 94.65 مليون ريال، وبنك الرياض وبقيمة 77 مليون ريال.

وشهد السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 112 صفقة خاصة خلال أربع من جلساته، بقيمة إجمالية بلغت 2.44 مليار ريال، تعادل 14.02% من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية بالسوق والبالغة 17.19 مليار ريال، وتمت الصفقات الخاصة على 51.36 مليون سهم، تعادل 8.27% من إجمالي أحجام التداولات الأسبوعية البالغة 621.29 مليون سهم.

وأنهى المؤشر العام للسوق أسبوعه عند مستوى 8,819 نقطة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 9,033 نقطة، متراجعاً 2.38% خاسراً 214.83 نقطة وهي أعلى تراجعت للمؤشر في شهرين ونصف أو منذ 10 أسابيع، حيث كان المؤشر قد خسر حينها 2.65% خاسراً 235.09 نقطة.

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وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام برصد الأرباح الصافية للشركات المدرجة بالسوق خلال آخر خمسة فصول، مرتبة من الأكبر إلى الأقل في حجم الأرباح بآخر أرباح معلنة وهي أرباح الربع الأول من 2019.

كذلك قام برصد توقعات خمس من شركات الأبحاث السعودية لأرباح عدد من الشركات المدرجة بالربع الثاني من العام 2019 والتي بدأت الشركات منذ أيام قلائل في الإعلان عنها.

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