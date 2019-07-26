شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يحقق أكبر تراجع أسبوعي في شهرين ونصف رغم ارتفاعه بآخر جلساته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه الحالي والمنتهي في 25 يوليو الجاري محقق أعلى تراجع له في شهرين ونصف أو في 10 أسابيع وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في 16 مايو الماضي، ليتنازل سريعا عن مستوى الـ 9000 نقطة والتي أغلق فوقها الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ الأسبوع الأول من مايو الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاعه في آخر جلسات الأسبوع.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" أنهى المؤشر العام أسبوعه عند مستوى 8,819 نقطة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 9,033 نقطة/ متراجعاً 2.38% خاسراً 214.83 نقطة وهي أعلى تراجعت للمؤشر في شهرين ونصف أو منذ 10 أسابيع، حيث كان المؤشر قد خسر حينها 2.65% خاسراً 235.09 نقطة.

وكان المؤشر السعودي قد وصل في 4 أبريل الماضي لمستوى 9,000 للمرة الأولى في 44 شهراً وتحديدا منذ 2 أغسطس 2015 حيث كان عند مستوى 9101 نقطة كاعلى مستوى له في تلك الجلسة.

وتضافرت جميع قطاعات السوق هذا الأسبوع في الضغط على المؤشر العام للسوق، وكان الأكثر تراجعاً من حيث النسبة قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.73% ولم ينجو من التراجعات سوى قطاعي الصناديق العقارية المتداولة وبنسبة 0.09% والتطبيقات وخدمات التقنية 1.07%، وهما من القطاعات ضعيفة التاثر على حركة المؤشر.

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أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تأثيراً على حركة المؤشر العام وهما البنوك والمواد الأساسية فقد تراجعا بنسب 2.71% وبنسبة 2%، وهما يسهمان بأكثر من 50% من حجم التاثير على المؤشر العام.

وعلى مستوى المؤشر هذا الأسبوع فقد جاء التراجع في المستويات السعرية مصحوبة بتراجع في قيم وأحجام التداولات إلى 14.32 مليار ريال (-16.73%) و 517.97 مليون سهم (-16.63%) مقارنة بالأسبوع الماضي.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

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