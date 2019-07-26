شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم لكل مكتتب فرد في أسهم شركةعطاء التعليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد. بشركة عطاء التعليمية، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أن الجهات المستلمة سوف تقوم بإجراءات رد الفائض اليوم الخميس (الموافق 25 يوليو 2019م) كما ورد في نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية.

وأشارت إتش إس بي سي العربية السعودية، أنه سوف يتم إدراج أسهم شركة عطاء التعليمية في السوق المالية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة وسيتم الاعلان عن الإدراج في موقع تداول.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 38,562 مكتتباً، ضخوا 148 مليون ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 426%.

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كما شهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكان قد تم في يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م، بدء الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريالا للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019.

وكشفت شركة عطاء التعليمية في البداية عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتعد شركة عطاء التعليمية إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية نتيجة لاستثماراتها المتواصلة في قطاع التعليم الخاص منذ بداية عملياتها في عام 1992م عندما قامت بافتتاح مدارس الرواد الأهلية، حيث استطاعت الشركة أن تكتسب من الخبرة والمهنية خلال الثلاث عقود الماضية ما يؤهلها للمساهمة في قيادة قطاع التعليم في المملكة الذي يعد إحدى ركائز التنمية ورؤية 2030، والمساهمة في نشأة الأجيال وفقًا للمعايير التعليمية الحديثة، والقدرة على تلبية متطلبات القطاع المتغيرة.