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شكرا لقرائتكم خبر عن "جبل عمر" تسعى لإصدار جديد من الصكوك والتوسع في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في شركة "جبل عمر" للتطوير، أن الشركة تعمل على إصدار جديد من الصكوك كانت أعلنت عنه بداية السنة.
وأشار هاني الزهراني في مقابلة مع قناة العربية إلى أن شركة بحجم "جبل عمر" لا بد أن تبقى قريبة من أسواق الدين.
وكشف أن الشركة تدرس الفرص ومدى جاذبيتها للتوسع سواءً داخل مكة أو خارجها.
وقال إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في النصف الأول من العام تعود لتحسن نسبة الإشغال في الفنادق وداخل المجمعات التجارية، فضلاً عن التقدم في بيع الوحدات على الخارطة في فندق "جبل عمر العنوان" والتحسن في قيمة الاستثمارات.
ولفت إلى أن خطة الشركة التي تم تطويرها تستند إلى ضبط القروض والتدفقات النقدية.
مضيفا أن القرض الحكومي بقيمة 3 مليارات ريال والذي تم الاتفاق على تمديد سداده، كان جزءاً من الخطة المالية للشركة.
وسجلت شركة جبل عمر أرباحاً بالربع الثاني من العام الجاري بقيمة 30 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بقيمة 147 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
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