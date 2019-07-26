شكرا لقرائتكم خبر عن "دراية ريت" يستحوذ على عقار لوجستي بجدة بقيمة 44 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دراية المالية عن شراء ونقل ملكية عقار لوجيستي في جدة لصالح صندوق دراية ريت، بتاريخ اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأن قيمة الاستحواذ بلغت 44 مليون ريال سعودي وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

ووفقاً للبيان، يقع العقار في حي السروات بمدينة جدة على شرق شارع الملك فيصل. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على خمس مستودعات. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 25,800 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 40,000 متر.

ويعتبر العقار مؤجر بالكامل على شركة جدير لإدارة الأملاك وهي شركة ذات علاقة مع البائع وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين.

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هذا وقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد بالإضافة إلى اتفاقية ضمان للإيجار وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد، مع العلم بأن العقار مؤجر لشركات أخرى من الباطن.

وبحسب البيان، سيكون المستأجر مسؤولاً عن كافة المصاريف التشغيلية والصيانة والتأمين على العقار على نفقته الخاصة خلال مدة العقد، علماً بأن الإيجار السنوي للعقار هو 4.060 مليون ريال.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2019.

وسبق أن أعلنت دراية المالية، في نوفمبر 2018، بتوقيعها على اتفاقية شراء ملزمة لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة. وهذا العقار والذي تم الاستحواذ عليه يعتبر جزءا من هذه الصفقة.