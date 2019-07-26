شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "مجموعة السريع" توصي بتخفيض رأس مال الشركة 70.89% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، بتخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأن عدد الأسهم سيتراجع بعد التخفيض من 22.5 مليون سهم إلى 6.55 مليون سهم، وذلك بإلغاء 15.950 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض 3.54 سهم لكل 5 أسهم.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبحسب البيان، لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

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ومن المُقرر أن يتم الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال.

وكشفت النتائج المالية للمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه وبعد وصول خسائر الشركة المتراكمة إلى 71% من رأس المال، ووفقاً لنص المادة 150 من نظام الشركات، فإن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة هو 5 أغسطس 2019م، وآخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 4 سبتمبر 2019م