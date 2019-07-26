شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع خسائر "الزامل للصناعة" للارتفاع 25% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها والتي أظهرت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 24.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 49.6 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغ 39.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي الخسائر التشغيلية إلى 52.6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية 7 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الزيادة في الخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات قطاع التكييف بسبب تأجيل تنفيذ المشاريع من قبل العملاء، بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي في قطاعي التكييف والحديد والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة.

كذلك تراجعت المبيعات إلى 1.046 مليار ريال في الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 1.060 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 96.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 299.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال الربع الأول 2019 بلغ 47.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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