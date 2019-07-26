شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأردنية ترتفع 0.04% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.04%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1879.7 نقطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 6.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 8.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 20.0%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 32.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 41.0 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 27.9 مليون سهم نفذت من خلال 13012 صفقة.
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