شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقيع اتفاق اتحاد الصناعة المصرى والإيطالى.. صحيفة: علاقات البلدين ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "انفو أفريقا" الإيطالية، توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى بين إيطاليا ومصر، بعد توقيع اتفاقية اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) واتحاد الصناعات المصرية، مشيرة إلى علاقات القاهرة وروما الاقتصادية ممتازة.

وقال فينتشينتسو بوتشا رئيس "كونفيندوستريا" إن "الاتفاقية التى وقعها الجانب الإيطالى مع طارق توفيق نائب رئيس الاتحاد المصرى، تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات البلدين، وتشجيع الشراكات الصناعية مع بلدان آخرى أيضًا".

وأضاف: "من بين النقاط الرئيسية للاتفاقية، تجديد التعاون فى بعض الأحداث التى ستعقد العام المقبل فى إيطاليا"، وعلى سبيل المثال "حضور وفد من الشركات المصرية فى اجتماع الشراكات الصناعية الوطنية لكونفيندوستريا (Connext 2020)، والندوة حول فرص الاستثمار فى قناة السويس، فضلا عن تشجيع الشراكات فى قطاع التدريب بين الشركات والجامعات في منطقة المتوسط".

وخلص بوتشا الى القول إن ما سلف ذكره يأتى: "بفضل البرامج الأوروبية التى يشارك فيها اتحاد كنفدراليات الشركات المتوسطية (Businessmed)".