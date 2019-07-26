شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: ميكنة أقسام الشرطة لتحويل المحاضر مباشرة إلى النيابة والمحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المهندس غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، عن ميكنة جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتى يصل عددهم إلى 189 وحدة مرور بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما تم ميكنة 28 مكتب شهر عقارى على مستوى المحافظات، مشيرة إلى ميكنة مكتبين بمحافظة القاهرة بالكامل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل حاليا على ميكنة أقسام الشرطة بتحويل المحاضر مباشرة إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة، وبعد الحكم إلى النيابة منها إلى قسم الشرطة لتنفيذ الأحكام ويتم عمل ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأشارت إلى أنه تم البدء بمحافظة بورسعيد فى إطار تكليف الرئيس السيسى، بأن تكون بورسعيد أول محافظة رقمية ذكية 2019، مضيفة أن ميكنة مكاتب الصحة حصل على جائزة فى الإدارة العامة فى بتسوانا عام 2018 مشيرة إلى ميكنة 4666 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالكامل.

قالت المهندس غادة لبيب، إن خطة الإصلاح الإدارى تعنى بتطوير المؤسسات الحكومية عن طريق عدة محاور، مشيرة إلى السعى لتطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية وإعادة تعريف الاختصاصات لكل جهة لتفادى التضارب والازدواجية فى المهام، موضحة دور مدونة السلوك الوظيفى فى تعريف الموظف بواجباته ومسؤولياته الوظيفية.

وأوضحت غادة لبيب، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى للدولة تساعد فى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى دور وحدة الموارد البشرية والتى تعتمد على تدريب الموظف وفقا للشكل المنهجى المناسب.

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وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتحديد كيفية التقييم لأداء الموظف، وهو جزء هام من قانون الخدمة المدنية، حيث يتم التقييم بشكل منهجى، منوهة عن افتتاح مركز التقييم والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى افتتحه رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضافت غادة لبيب، أنه يتم تقييم الموظف طبقا لمعيار الكفاءة، مشيرة إلى أن الموظف يمر بمجموعة اختبارات سلوكية وحاسب آلى ولغة انجليزية وهى اختبارات الكترونية مما يدعم عنصر الشفافية، ويعطى للموظف شعور بالرضى الوظيفي، مشيرة إلى أنه توجد مراكز أخرى لتقييم الموظفين تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعهد النظم التابع للقوات المسلحة.

وأكدت غادة لبيب، أن جائزة مصر للتميز الحكومى تدعم وترسخ ثقافة التميز، طبقا للبروتوكول الموقع مع دولة الإمارات فى فبراير 2018 فى قمة الحكومات بدبى.