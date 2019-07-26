شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز المصرى على قائمة اهتمامات باريس.. وسفير فرنسا: نجرى مفاوضات لاستيراده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير الفرنسى لدى لقاهرة ستيفان روماتيه أن بلاده تجرى مفاوضات على المستوى غير الحكومى لاستيراد كميات من الغاز من دول شرق المتوسط ومن بينهم مصر.

وقال روماتيه، فى تصريحات خاصة لوكالة "نوفا" الإيطالية على هامش مشاركته فى الاجتماع الثانى لمنتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة مساء أمس الخميس، "إن هناك مفاوضات لكن ليست على المستوى الحكومى لاستيراد الغاز من دول شرق المتوسط"، موضحا أن "شركات فرنسية كتوتال وإنجى يجرون المفاوضات مع شركات عاملة فى دول شرق المتوسط لاستيراد الغاز".

ورجح الدبلوماسى الفرنسى أن تنضم بلاده لاحقا لمنتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء النشاطات المختلفة، التى تقوم بها الشركات الفرنسية فى المنطقة إلى جانب علاقات الشراكة القوية لبلاده بدول المنتدى فى مقدمتهم مصر ودول الاتحاد الأوروبى: قبرص واليونان، وإسرائيل وفلسطين والأردن.

وقال روماتيه "تلقينا دعوة من وزير البترول المهندس طارق الملا لحضور الاجتماع الثانى للمنتدى لأمرين مهمين فى مقدمتهم أن لدينا رغبة للاستثمار فى دول شرق المتوسط إلى جانب علاقات الشراكة المتميزة التى تربطنا بدول المنطقة فى مقدمتها مصر ودول الاتحاد الأوروبى، قبرص واليونان، وإسرائيل وفلسطين أيضا والأردن. لذلك قرر وزير البترول المصرى أن فرنسا لابد أن تتواجد على طاولة هذا المنتدى".