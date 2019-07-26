شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البترول الكويتية العالمية تستحوذ على 67 محطة جديدة فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئیس التنفیذي لشركة البترول الكویتیة العالمیة الشیخ نواف الصباح ان الشركة تتخذ الخطوات لتعزیز مكانتھا في أوروبا وتنمیة أنشطتھا بقطاع التجزئة في الخارج وفقا لخطة استراتیجیة مدروسة.

جاء ذلك في حدیث الشیخ نواف لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) مساء امس الخمیس على ھامش عملیة شراء الشركة 67 محطة بیع بالتجزئة من شركة (ساراس إینیرجیا) الإسبانیة.

وأضاف الشیخ نواف، في المقابلة التي نشرتها كونا اليوم الجمعة، "أن عملیة الاستحواذ الجدیدة یزید محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانیا" مؤكدا أن إسبانیا تمثل مركزا للنمو ضمن استراتیجیة الشركة في أوروبا.

ولفت إلى ان تلك الخطوة تأتي لتعزیز نمو شركة البترول الكویتیة العالمیة (كي بي آي) التي تملك أكثر من 4700 محطة تحمل شعار (كیو ایت) في أوروبا التي تتطلع الشركة إلى تعزیز مكانتھا فیھا ولاسیما الدول التي تمثل فیھا مركز قوة مثل إیطالیا وبلجیكا وھولندا ودول شمال غرب أوروبا.

وأعرب عن أمله في مواصلة النمو في الدول التي توفر فرصا واعدة وتكون ضمن إطار استراتیجیة الشركة مبینا ان المحطات الجدیدةالتي سترفع جمیعھا شعار (كیو ایت) بحلول شھر دیسمبر المقبل ستوفر خدمة شحن السیارات الكھربائیة وذلك ضمن إطار حرص الشركة على منح العملاء كافة الفرص والخدمات لتزوید سیاراتھم بالطاقة.

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وأوضح ان عددا كبیرا من العملاء طلبوا ان تكون محطات (كیو ایت) التي یرتادونھا مزودة بالوقود التقلیدي إلى جانب الشحن الكھربائي الذي سیدعم السوق الأساسیة التي ھي التزوید بالوقود.

وبالحدیث عن استراتیجیة شركة البترول الكویتیة العالمیة قال الشیخ نواف الصباح انھا تقوم على ركیزتین أساسیتین تتجسد الأولى في نمو العملیات في أوروبا ورفع عدد محطات التزوید بالوقود مع دعم تلك المحطات بخدمات غیر نفطیة منھا المحلات التجاریة بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال الأغذیة والمشروبات.

وأفاد بأن الشركة المملوكة بالكامل من مؤسسة البترول الكویتیة تقوم أیضا بدعم سیاستھا النفطیة وتسویق النفط الخام وكذلك المنتجات البترولیة في المستقبل التي ستصدر من المصافي الكویتیة بعد اكتمال المشاریع العملاقة التي تقوم بھا شركة البترول الوطنیة الكویتیة لافتا إلى أن النفط الخام یتم تسویقھ عن طریق مصفاة الشركة في فییتنام وأخرى جدیدة تحت الانشاء في سلطنة عمان.

وحول المنتجات البترولیة قال الشیخ الصباح إن الشركة تعمل مع أشقائھا في مؤسسة البترول الكویتیة لإیجاد الأسواق الواعدة لھذه المنتجات والتي یتم تسویقھا عن طریق شركة (كي بي آي) تحت شعار (كیو ایت).

وأوضح أن الشباب الكویتي یشكل ركیزة أساسیة في استراتیجیة الشركة، لا سیما في مجال نمو المشاریع في الخارج، مشیرا إلى ان جمیع مكاتب الشركة خارج حدود الكویت تحظى بكفاءات كویتیة شابة وفاعلة تساھم في تحقیق استراتیجیات الشركة في تلك البلدان.