سعر اليورو اليوم الجمعة 26-7-2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.36 جنيه للشراء، و 18.61 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: