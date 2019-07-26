شكرا لقرائتكم خبر عن تراحع أرباح شركة إينى الإيطالية بنسبة 27% خلال الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إينى، إن صافى ربحها المعدل فى الربع الثانى من العام انخفض 27% على أساس سنوى ليخالف التوقعات مع تضرر الشركة من انخفاض أسعار النفط والغاز. وبلغ صافى الربح المعدل فى الربع الثانى 0.56 مليار يورو (624 مليون دولار) ليقل عن متوسط توقعات المحللين الذى قدمته الشركة البالغ 0.95 مليار يورو. Advertisements وقالت شركة النفط العملاقة، التى أعلنت عن خفض هدفها السابق للاستثمار البالغ 8 مليارات يورو، إنها تتوقع نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام بما يتراوح بين اثنين واثنين ونصف بالمئة مع سعر لبرنت عند 62 دولارا للبرميل وفى ضوء صافى التعاملات بمحفظة الشركة.

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